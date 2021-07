Les tirs au but, la lose anglaise

Gareth Southgate avait fait un gros travail avec son équipe, pourtant c'est dans l'exercice des tirs au but que les Anglais ont précipité leur chute pour échouer dans la conquête d'un premier Euro, 55 ans après la victoire lors du Mondial 1966.

La concentration aux oubliettes

22% - L'Angleterre n'a remporté que 22% (2/9) de ses séances de tirs au but en tournoi majeur (Coupe du Monde/EURO), le plus faible pourcentage parmi les sélections européennes ayant disputé au moins 3 séances. Cruel. #ENG

Les tirs au but ont longtemps été source de cauchemars dans la tête des Anglais, en particulier pour Gareth Southgate. Tireur malheureux lors de la demi-finale de l'Euro 1996 perdue face à l'Allemagne, jouée à Wembley, le sélectionneur desavait décidé de travailler l'exercice à 11 mètres dès mars 2018, à quelques mois du Mondial russe, pour tenter d'enrayer la terrible malédiction qui frappe les champions du monde 1966. Car entre 1996 et 2012, les Anglais avaient réalisé un zéro pointé dans l'exercice Euro et Coupe du monde confondus, s'inclinant successivement contre l'Allemagne, l'Argentine, le Portugal (deux fois) et l'Italie.Alors que lespensaient cette malédiction vaincue après le succès face à Colombie en huitièmes de finale du Mondial 2018, la lose a finalement pointé de nouveau le bout de son nez sur la pelouse... de Wembley, ce dimanche soir. Pourtant bien placés après l'échec d'Andrea Belotti, les coéquipiers de Harry Kane ont complètement craqué, loupant leurs trois dernières tentatives, par trois joueurs entrés en cours de match. Le constat est terrible : l'Angleterre n'a remporté que 22% de ses séances de tirs au but en tournoi majeur (2 sur 9), le plus faible total des équipes européennes ayant disputé au moins trois séances.Mais comment les hommes de Gareth Southgate ont-ils pu perdre le fil de cette manière ? Eux qui ont tellement bossé cet exercice depuis l'arrivée de l'ancien défenseur de Crystal Palace, ont coulé sous la pression. Une pression qu'ils se mettaient lors de parties de mini-golf, où les joueurs se criaient dessus pour travailler la concentration. Mais une fois encore, la concentration est partie en fumée, preuve que les tirs aux buts ne sont pascomme l'expliquait Gary Neville en 2004.