Les supporters du Red Star continuent de croire en leur étoile

L'officialisation du rachat du Red Star par le fonds d'investissement américain 777 Partners ne passe toujours pas en Rino Della Negra. Ce dimanche 15 mai, les supporters se sont réunis à Saint-Ouen à l'occasion du Festi'Bauer, une kermesse de fin de saison organisée par le Collectif Red Star Bauer. Tous pensent encore pouvoir renvoyer les repreneurs à Miami et trouver un projet qui colle plus à leur ADN. Pour continuer de faire briller les valeurs du Red Star.

Comme souvent, "Veuch" est dans les gradins de Bauer. Cette fois, il n'est pas là pour encourager le Red Star. Ce dimanche, ce n'est pas match, c'est Festi'Bauer. Cette journée organisée par le Collectif Red Star Bauer est l'occasion pour les supporters audoniens de se retrouver sous le soleil en famille, mais aussi de parler du futur de leur club. Deux jours avant, ce qui devait arriver arriva : le Red Star et le fonds d'investissement américain 777 Partners se sont dit oui. Pour Veuch, qui vibre pour le Red Star depuis dix ans, le divorce avec le président Patrice Haddad est consommé :C'est pour cette raison que le mois dernier, les supporters ont arrêté la rencontre de championnat contre Sète avec des lancers de fumigènes sur la pelouse., rappelle le trentenaire.Devant le stade, il flotte dans l'air une odeur de merguez et un vent de contestation. Non loin des grils, un homme assis à une table tient un micro. Il s'appelle Dimitri Manessis. Co-auteur du livre, il est d'ailleurs vêtu d'un T-shirt floqué "Tribune Rino Della Nagra". Il donne une conférence sur la vie de Jean-Claude Bauer, cet ancien résistant juif et communiste qui a donné son nom au stade. Quand ses études ont déraciné Dimitri du Stade des Alpes de Grenoble en 2017, il n'a pas hésité à épouser le logo du Red Star., raconte-t-il. Comme Veuch, il craint que cette vente aux Américains ne détruise les valeurs communistes du Red Star.