Les stades de foot sont-il vraiment une terre de contagion ?

L'annonce d'une jauge de 5000 personnes dans les stades a provoqué une vive réaction auprès des fans de foot. Même si le quota sera finalement adapté à la capacité de l'enceinte, beaucoup se demandent l'interêt d'une telle mesure, qui ne touche pas seulement le domaine sportif. Petite enquête sur la contagiosité des stades.

L'exemple de l'Euro 2020

Décembre 2021 a marqué le granddes masques en extérieur, des jauges dans les stades, des fermetures prématurées des bars... La vie d'avant, quoi. D'il y a un an. Les fans de foot, eux, n'en ont que faire de ne plus pouvoir respirer à pleins poumons l'oxygène des métropoles ou de ne plus pouvoir s'enfiler des pintes que jusqu'à deux heures du mat'. Tous les amoureux du ballon rond se sont rassemblés derrière une cause commune : la jauge de 5000 spectateurs. Cette mesure, annoncée par le gouvernement lundi dernier, appartient presque déjà à l'histoire ancienne puisque le Parlement est en train d'adopter une jauge au prorata de la capacité des enceintes. C'est mieux, mais ça reste ennuyant. Sur ce même site, nous pestions contre l'instauration de ce quota , et nous posions même la question de la véritable utilité sanitaire d'une telle mesure. Après tout, peu d'exemples de clusters dans les stades nous viennent à l'esprit.Établissons déjà avec une professionnelle ce qu'est un cluster :, explique Lulla Opatowski, épidémiologiste et modélisatrice, professeur à l'université de Versailles Saint-Quentin. Si on a peut-être moins la sensation que des enceintes aient pu être des foyers épidémiques, c'est sûrement car les gens rentrent chez eux et ne restent pas plantés sur leur siège. Les clusters les plus parlants sont ceux d'une ville, d'un quartier, d'un EHPAD, même d'un bateau de croisière, bref un endroit où l'on vit, séjourne. Malheureusement, on ne peut pas habiter dans les travées du stade de notre cœur et donc "le cluster de Geoffroy-Guichard" n'existera probablement jamais dans nos esprits. Pourtant, ce qui signifie qu'un stade peut bien en abriter un.Cet été, l'Euro 2020 a été un bon moyen d'observer la transmission du virus dans un stade quasi rempli, avec assez de peu Lire la suite de l'article sur SoFoot.com