Les souvenirs de l'équipe de France au Parc des Princes

Pour la troisième fois au XXIe siècle, l'équipe de France va jouer au Parc des Princes, samedi soir, à l'occasion de la réception du Kazakhstan. S'il s'agit d'une première depuis 2013, l'enceinte parisienne a longtemps été la maison des Bleus avant le déménagement à Saint-Denis. Retour sur dix matchs marquants des Bleus au Parc.

Le plus iconique : France 2-0 Espagne

Vidéo

On joue la 57minute de cette finale de l'Euro 1984 tendue à souhait quand la France déchire son étiquette de reine de la. C'est à ce moment précis que Michel Platini signe probablement son but le plus chanceux, mais également le plus célèbre, en voyant Luis Arconada, le gardien de la, se trouer sur un coup franc banal du numéro 10 des Bleus. Une boulette légendaire qui sera suivie du but du break inscrit par Bruno Bellone, auteur d'un ballon piqué dans le temps additionnel pour faire exulter les 47 368 spectateurs du Parc des Princes et offrir un premier titre international à l'équipe de France sous la houlette de Michel Hidalgo. Magique.