Les sélections de jeunes ou le piège derrière le Bleu

Motif de fierté et espace où on se frotte à la crème de sa génération, les sélections de jeune peuvent aussi se transformer en lieu de perdition pour les moins bien préparés.



" Sur des catégories comme les U16 ou U17, les sélections sont des pièges pour 80% des jeunes." Badou Sambagué, conseiller de Mohamed Simakan

Le cap de la première sélection

Pour Eduardo Camavinga, disputer l'Euro Espoirs ressemblerait presque à un lot de consolation. Car, en septembre dernier, après ses débuts fracassants face à la Croatie et l'Ukraine, un but à la clé, les A semblaient lui tendre les bras, avant que son rayonnement en club ne s'effiloche. Être retenu par Sylvain Ripoll plutôt que par Didier Deschamps ne peut toutefois pas être considéré comme un échec quand on est le plus jeune de la liste, à 19 ans et 7 mois. Et puis l'équipe de France, Camavinga a longtemps fait sans. À en croire Olivier Létang, c'est d'ailleurs peut-être l'une des clés qui permet d'expliquer la précocité du Rennais, malgré son petit ressac des derniers mois., expliquait à l'automne dernier son ancien président, dans les pages du quotidien suisseAlors, les sélections de jeunes, lieu d'émulation et de récompense du travail fourni en club, seraient-elles aussi un terrain miné où les carrières peuvent péricliter ? Pour Badou Sambagué, avocat mandataire sportif spécialisé dans l'accompagnement des jeunes talents, cela ne fait pas de doute., estime même l'actuel conseiller de Mohamed Simakan.