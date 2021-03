Les recettes d'Antonio Conte, gagnant express

En bonne position pour rafler le titre de champion d'Italie avec l'Inter, confortable leader de Serie A, Antonio Conte réussit toujours à faire triompher ses équipes en un minimum de temps. Fait observé à Chelsea, à la Juventus ou encore avec l'Italie et proche d'être confirmé cette saison. Mais alors, quelles sont les méthodes de l'entraîneur pour gagner presque immédiatement partout où il passe ?

Selon Emmanuel Kant,. Impossible de savoir s'il est un grand amateur de philosophie et si laest posée sur sa table de chevet, mais Antonio Conte a depuis longtemps choisi son camp. Quitte à être puissant avec des défauts plutôt que mauvais avec des qualités, l'Italien s'est lui-même rangé dans la case des travailleurs impatients. Et dans son cas, difficile de répondre que ça ne lui réussit pas au vu du bilan comptable de sa carrière de coach entamé en 2008, durant laquelle il a gagné quasiment partout où il est passé. Avec des temps d'adaptation express, pour ne pas dire inexistants. À l'heure où son Inter accueille l'Atalanta pour le compte de la 26journée, la confortable position du leader de Serie A (six points d'avance sur son rival et dauphin, Milan) rappelle en effet que le technicien - qui a fait son retour dans la Botte en 2019, et qui a terminé deuxième du championnat tout en atteignant la finale de Ligue Europa lors de sa première saison - parvient quasiment toujours à obtenir des résultats immédiats quand il signe quelque part.Bari, en 2007 : champion de deuxième division, un an et demi après son recrutement. Sienne, en 2010 : deuxième de Serie B et montée dans l'élite, en l'espace d'une année. Juventus, en 2011 : trois titres et deux Supercoupes de rang, plus une finale de coupe. Sélection nationale, en 2014 : qualification facile (aucune défaite) à l'Euro 2016, où il s'incline en quarts de finale contre le champion du monde en titre allemand aux tirs au but et après avoir éliminé le lauréat espagnol. Chelsea, en 2016 : une Premier League en guise de première saison, une FA Cup en cadeau de départ lors de la seconde. Dès lors, il paraît cohérent de rapprocher l'homme de 51 ans d'un José Mourinho versionsans les triomphes européens, à savoir unpragmatique davantage adepte du sprint que du marathon. Mais quels sont donc ses Lire la suite de l'article sur SoFoot.com