Les Rangers évincent Dortmund, le Betis résiste au Zénith

Immense désillusion pour le Borussia Dortmund. Battu 2-4 jeudi dernier, le BvB n'a pas réussi à renverser les Rangers à Glasgow (2-2). Le deuxième de Bundesliga voit ainsi sa campagne européenne s'arrêter avant même le mois de mars. Le Betis s'est lui aussi qualifié au terme d'un résultat nul obtenu devant son public contre le Zénith (0-0). Braga a eu le dernier mot de cette soirée en éliminant Tiraspol aux tirs au but, venant se rajouter à la liste des adversaires potentiels de l'OL et Monaco pour le tirage qui se tiendra vendredi midi.

Rangers 2-2 Borussia Dortmund

Betis 0-0 Zénith Saint-Pétersbourg

Dortmund y a cru, mais Glasgow a vaincu. Contraint de remonter un retard de deux buts, le BvB a vu sa mission se compliquer d'emblée avec le penalty transformé par James Tavernier, consécutif à une faute de Julian Brandt (22). Les Allemands ont néanmoins recollé. Décisif face à Brandt (25), Allan McGregor a dû s'incliner face à Jude Bellingham (31). Donyell Malen a même remis le Borussia à un but d'une prolongation en marquant d'un petit coup de patte dans la surface (42). Le doublé de Tavernier a redonné de l'air aux, laissant alors Ibrox exploser (57). Bis repetita dix minutes plus tard lorsque Ryan Kent croit mettre les siens définitivement à l'abri... avant que son but soit refusé pour une faute d'Alfredo Morelos sur Emre Can, après recours à la VAR (67). Qu'importe : les Rangers ont fait mieux que résister et se qualifient pour les huitièmes, quelques heures après l'élimination du Celtic en C4. Belle soirée pour supporter les