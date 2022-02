information fournie par So Foot • 17/02/2022 à 20:43

Les Rangers étrillent Dortmund, le Bétis et le Sheriff Tiraspol en pôle position

Les Glasgow Rangers ont profité d'une défense de Dortmund en très grande difficulté pour en coller quatre à des Allemands déjà au bord du gouffre. Dans un match spectaculaire, le Bétis Séville est allé chercher une précieuse victoire sur la pelouse du Zénith, pendant que le Sheriff Tiraspol continue d'étonner son monde.

Borussia Dortmund 2-4 Glasgow Rangers

Zénith Saint-Pétersbourg 2-3 Bétis Séville

La grosse surprise de ce début de soirée. Face à une défense de Dortmund totalement dépassée, les Glasgow Rangers s'en sont donné à cœur joie pour faire exploser la formation allemande. Les festivités débutent très vite, mais Kobel s'interpose devant Barisic, tout comme McGregor devant Zagadou, pourtant en position idéale. L'entame d'un long calvaire pour le défenseur tricolore, qui concède ensuite un penalty pour une faute de main, offrant l'occasion aux capitaine Tavernier d'inscrire son premier but de la compétition cette saison. Un but puis deux, Morelos surgissant sur corner pour punir des défenseurs apathiques avant la pause.Une réaction au retour des vestiaires ? Pas vraiment. Kent réalise un petit numéro pour servir Lundstram, qui fait mouche depuis l'entrée de la surface. Cinq minutes totalement folles, marquées par l'orgueil des Borussen, qui recollent un peu par Bellingham en force, avant de sombrer à nouveau devant Alfredo Morelos. Le joli but de Guerreiro en fin de match ne change pas grand chose : la mission s'annonce particulièrement rude pour la bande de Marco Rose dans une semaine, à Ibrox.