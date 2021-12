Les quatre autres merveilles de Gauthier Hein

Grâce à son but fou inscrit face aux Chamois Niortais, Gauthier Hein est en lice pour le Prix Puskás, qui rendra son verdict le 18 décembre. Oui mais voilà, le natif de Thionville, en Lorraine, n'en est pas à son coup d'essai : de ses débuts dans le foot, au FC Thionville, à sa confirmation dans le football pro, à Metz, Tours, Valenciennes ou Auxerre, le Arjen Robben de la Vallée de la Fensch a déjà planté un certain nombre de golazos. Quatre témoins de ses exploits racontent.

Thibault Hein, frère de Gauthier // Tournoi de Thionville, 2004

"Avec Gauthier, quand on était jeunes, on jouait au foot tout le temps, dans le jardin, dans la maison ou avec des amis. On s'entraînait au sein du même club, le FC Thionville, mais on n'a pas joué ensemble, puisque Gauthier a deux ans de plus que moi et qu'en plus, il était surclassé avec la génération 1995. Quand il était jeune, il slalomait un peu entre tout le monde, il se retrouvait face au gardien et il marquait. Un jour, lors d'un tournoi à Thionville, sur un petit terrain, il manquait un joueur dans l'équipe 3 : mon frère, qui avait 8 ans, a dû faire le nombre et on l'a placé dans les buts. Sauf que Gauthier jouait alors avec l'équipe 1 et sur le coup, il a trouvé que ses coéquipiers n'étaient pas assez bons. Il en a eu marre de rester dans les buts, il a pris la balle et a commencé à dribbler tout le terrain. Mon grand-père lui criait : " Reste au but, fais jouer !