Les principales propositions du rapport parlementaire sur les droits TV

Débutée en juin dernier, l'enquête parlementaire visait à faire la lumière sur l'échec de la chaîne Téléfoot. Elle a pris fin ce mercredi et apporte son lot de recommandations. Nous avons pu les consulter et voici celles qu'il faut retenir.

Plus de garanties lors des appels d'offres et des matchs en clair

Depuis plusieurs mois, les députés Régis Juanico (Génération.s) et Cédric Roussel (LREM) ont auditionné une cinquantaine de personnes, des spécialistes en droit et en économie du sport aux dirigeants du football français et européen. Leur objectif était clair, il fallait trouver un responsable, un fautif dans ce long épisode Mediapro et, surtout, établir une nouvelle carte, une nouvelle façon de faire, afin que la faillite d'un diffuseur, et tous les déboires que cela peut engendrer, n'arrive plus jamais.Résultat, ce sont pas moins de 27 propositions qui ont été faites. Les députés, membres de la commission des affaires culturelles, veulent révolutionner la vente et l'organisation des droits télévisuels. Premier point important, le renforcement des garanties financières, afin d'éviter que, de nouveau, un acteur non solvable puisse candidater lors des appels d'offres. Ainsi, ils souhaitent imposeret. Autrement dit, si vous voulez candidater, il faut prouver que vous avez les moyens. De plus, dorénavant, si ces propositions sont suivies, la LFP aura l'obligation de souscrire à une assuranceet prévenir d'un nouveau Mediapro. De plus, les contrats passeront d'une durée de 4 à 5 ans, une demande plusieurs fois répétée par les chaînes auditionnées.Ensuite, dans la modalité des lots, le rapport recommande de créer un lot "match en clair" avec l'obligation de diffuser une rencontre par journée sur des chaînes en clair, d'assurer une diffusion gratuite pour. Dans le même sens, les députés proposent la création d'un lotafin d'assurer une diffusion des buts et des extraits de Ligue 1 et de Ligue 2 sur les réseaux sociaux, et un lotpour