information fournie par So Foot • 19/08/2021 à 14:00

Les pistes pour remonter le moral de Peter Bosz

Toujours à la recherche de sa première victoire en championnat, Peter Bosz connaît des débuts difficiles avec l'OL. Alors que le club est en pleine tempête à deux jours de la réception de Clermont, voici quelques conseils pour que le coach néerlandais redresse la barre.

Jouer en 4-4-2 losange

Refaire confiance à Thiago Mendes

La bouillie de football offerte dimanche dernier à Angers par l'OL n'est qu'une confirmation des piteuses prestations observées ces dernières semaines. Sauvé par Islam Slimani face à Brest lors de l'ouverture du championnat, un match qu'il n'aurait jamais dû gagner, Peter Bosz est déjà dos au mur, alors que le club n'a pas encore débuté sa campagne européenne. À deux semaines de la fin du mercato, il faut du changement, et vite.Adepte du 4-3-3, le meilleur systèmeselon le technicien néerlandais, Peter Bosz doit se rendre compte qu'il ne possède pas ou peu d'ailiers de métier. Alors que le vivier offensif lyonnais est majoritairement composé de purs attaquants (Dembélé, Slimani, Toko Ekambi, Kadewere), la meilleure solution est de jouer avec une attaque à deux têtes, au lieu de s'entêter à exiler deux attaquants, comme le faisait Garcia avant lui. Un système en 4-4-2 losange permettrait également de placer Lucas Paquetá en numéro 10, son meilleur poste, juste devant un trio Guimarães-Aouar-Caqueret.La titularisation de Thiago Mendes face à Brest, lors de la première journée, avait de quoi surprendre. Pas dans les plans de Bosz, le Brésilien avait été aligné par défaut, Guimarães étant aux JO, Paquetá trop juste et Habib Keita... trop jeune.(Malo Gusto et Castello Lukeba)