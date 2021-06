Les Pays-Bas réalisent le carton plein face à la Macédoine

Les Pays-Bas n'ont pas fait de cadeaux à la Macédoine pour son dernier match dans cet Euro 2020 à Amsterdam (3-0). Les coéquipiers de Gini Wijnaldum et Memphis Depay ont globalement maîtrisé cette rencontre, marquée par le dernier tour de piste de Goran Pandev en sélection.

Macédoine du Nord 0-3 Pays-Bas

La malchance des Macédoniens

On joue la 69minute à la Johan Cryff ArenA. La Macédoine est menée 3-0 par les Néerlandais, mais les esprits sont ailleurs dans ce match sans enjeu. Goran Pandev, la légende du pays, vient d'être remplacé par Tihomir Kostadinov. Le joueur du Genoa, ovationné par ses coéquipiers et les spectateurs, tire sa révérence en équipe nationale après 20 ans de bons et loyaux services (122 matchs, 38 buts), à 37 ans. Malheureusement, cette sortie est gâchée par une troisième défaite consécutive face aux Pays-Bas (3-0), qui font le carton plein dans ce groupe C.Dès l'entame de match, les deux équipes jouent sans complexe. Les Macédoniens se montrent les premiers dangereux, à l'image d'Ivan Tri?kovski, qui vient crucifier Maarten Stekelenburg au bout de dix minutes. C'est sans compter sur la VAR, qui annule ce pion pour un hors-jeu d'une demi-chaussure de l'attaquant de Majorque. Les coéquipiers de Goran Pandev continuent d'appuyer en récupérant quelques ballons mais sont malchanceux devant le but. Aleksandar Trajkovski ne passe qu'à quelques centimètres de libérer tout un pays mais sa frappe échoue sur le poteau du portier néerlandais. Malgré cette bonne entame, les hommes d'Igor Angelovski se font punir dans la foulée après un contre éclair des Néerlandais, parfaitement conclu par Memphis Depay. Un but accordé après vérification de la VAR, malgré une faute évidente de Daley Blind sur Goran Pandev au départ de l'action.Libérés, lesse projettent Lire la suite de l'article sur SoFoot.com