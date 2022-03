information fournie par So Foot • 26/03/2022 à 22:44

Les Pays-Bas font la loi face au Danemark d'Eriksen

Christian Eriksen a rejoué avec la sélection et bien sûr, il a marqué.

Pays-Bas 4-2 Danemark

Christian Eriksen, et le reste n'a aucune importance.Neuf mois après son malaise à l'Euro, le natif de Middelfart a rejoué sous le maillot danois. 51 minutes, le temps de marquer un joli but sur un centre en retrait de Skov Olsen (47) et de trouver le poteau (74). Un retour tonitruant, même si le Danemark s'est incliné (4-2). Joliment mis en échec par Kasper Schmeichel (12), Steven Bergwijn a concrétisé la bonne entame des Pays-Bas en plaçant un coup de boule imparable sur un centre de Daley Blind (16). Jannik Vestergaard lui a immédiatement répondu, également de la tête, à la réception d'une offrande de Mæhle (19).Visiblement, les joueurs s'étaient passé le mot puisque Nathan Aké, servi par Steven Berghuis, a ensuite redonné l'avantage aux Pays-Bas, avec sa caboche (29). Très en vue, Berghuis n'a pas marqué, la faute à Schmeichel (22, 53). Mais il a obtenu un penalty, transformé par Memphis Depay (37). Le 39but du Barcelonais sous le maillot national, seulement un de moins que Patrick Kluivert, le troisième meilleur réalisateur de l'histoire des Tulipes. Les Danois ont poussé, à l'image d'un Skov Olsen très remuant. Le mot de la fin est néanmoins revenu à Berghuis, qui y est allé de son doublé pour clore le score (71). Invaincus depuis leur sortie de route prématurée à l'Euro, les Pays-Bas mettront leur série à l'épreuve de l'Allemagne mardi.Pendant qu'Eriksen mettra tout un pays en transe pour son retour au Parken de Copenhague.