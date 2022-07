Les Pays-Bas et la Suède ne se départagent pas

Malgré la domination des Suédoises en première période, les Néerlandaises, tenantes du titre, sont parvenues à renverser la vapeur au retour des vestiaires et ont forcé un match nul (1-1) ce samedi à Sheffield pour leur premier match dans cet Euro 2022. Pas de vainqueur donc dans cette finale du groupe C.

Pays-Bas 1-1 Suède

Blessure en cascade chez les Néerlandaises

Au Bramall Lane de Sheffield, c'était déjà la finale de ce groupe C qui se jouait lors de la première journée de cet Euro 2022. Les Suédoises, finalistes des derniers JO, et les Néerlandaises, tenantes du titre, n'ont pu se départager ce samedi, malgré l'ouverture du score des Scandinaves en première période. Mais les Néerlandaises, minées par les blessures dans le premier acte, sont bien revenues des vestiaires et ont dominé la seconde période. Une mi-temps chacun donc. Si cette dernière moitié de la rencontre a été globalement intéressante, les 45 premières minutes ont été pauvres techniquement et marquées par un gros déchet technique. Il faut dire que l'hécatombe desa énormément cassé le rythme, ce qui n'a pas contribué à nous offrir du grand spectacle avant la pause.Face à la sélection qui les a éliminées du dernier Euro, et du dernier Mondial, les expérimentées suédoises montrent rapidement leur envie de vengeance, en prenant le contrôle de cette rencontre. Mais la première action remarquable de ce deuxième match du groupe C n'est ni un but, ni une occasion. Après un coup franc frappé vers la surface des Pays-Bas, trois Néerlandaises se percutent assez violemment (9). Van Veenendaal et van der Gragt restent longtemps au sol, sonnées. Les deux reviennent finalement sur la pelouse, après une bonne interruption de cinq minutes. Finalement, la gardienne doit céder sa place dix minutes plus tard, son épaule étant trop douloureuse. La Suède contrôle, mais les deux nations sont assez brouillonnes et s'entêtent à passer dans l'axe. On a droit à une première opportunité lorsque Rolfö déborde côté droit et centre fort. Asllani, trouvée au premier…