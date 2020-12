Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Les Pays-Bas et la Hongrie s'imposent Reuters • 15/12/2020 à 01:12 Temps de lecture: 1 min







Les Pays-Bas et la Hongrie s'imposent par Samuel Messberg (iDalgo) Ce lundi se déroulaient deux matchs des championnats d'Europe de Handball comptants pour la phase 2 des groupes de la compétition. La Hongrie affrontait la Roumanie et s'est imposée après un match convainquant sur le score de 26-24. Une victoire qui n'aura aucune importance puisqu'elle ne permet pas aux Hongroises de remonter au classement, si ce n'est de ne pas être dernières de leur groupe. De l'autre côté, les Pays-Bas et l'Allemagne s'affrontaient et ce match a vu les Néerlandaises s'imposées sur le score de 28-27 afin de prendre la troisième place à un match de la fin et de rêver à la qualification en demi-finale, et en s'offrant la possibilité de jouer le match pour la cinquième place.