Les onze jours les plus fous de ma vie de footballeur amateur

De l'annonce surprise de la reprise de la Coupe de France pour les amateurs au 6e tour disputé samedi face au Red Star, onze jours seulement se sont écoulés pour Zahir Gacem et Le Mée (R1). 264 heures précisément, au cours desquelles le capitaine et défenseur central du club francilien est passé par tous les états d'âme. Il nous raconte cette folle période dans son journal de bord.

Mardi 19 janvier : le ciel nous est tombé sur la tête

Samedi 15 janvier : au boulot !

Aujourd'hui, on a été victime d'une injustice. On n'a pas disputé le moindre match depuis le 10 octobre et la fédé veut que l'on joue dans onze jours face au Red Star, qui a continué à disputer normalement toutes ses rencontres de National ? C'est n'importe quoi. On n'aura même pas eu un seul match amical pour se préparer alors qu'il aurait fallu nous laisser quatre semaines minimum pour se réathlétiser. Quand le couvre-feu était à 20h, on arrivait encore à s'entraîner le mardi et le jeudi mais maintenant, ce n'est plus jouable. Avoir dix joueurs à l'entraînement le samedi c'est déjà un vrai défi par rapport aux contraintes de chacun. Au final, j'aurais préféré une coupe blanche car là, il n'y a aucune équité sportive. Toutes les valeurs intrinsèques du sport ont disparu. En fait, on a carrément tué la magie de la Coupe de France ! Dans ces conditions, c'est juste impossible que le petit créé la surprise et batte le grand.Tout s'est accéléré depuis mardi. Les gars ont pu s'entraîner jeudi car la mairie nous a donné l'autorisation d'utiliser les terrains après 18h. Avant le début de la séance, les membres du staff ont pris la parole. Selon eux, ça ne vaut pas le coup de disputer ce 6tour car il y a trop de risques physiques. Et puis ils trouvent aussi que la décision de la FFF est profondément irrespectueuse. Ils ont donc demandé aux joueurs de choisir s'ils voulaient jouer. La majorité a accepté. Aujourd'hui on s'est donc retrouvé pour la traditionnelle séance du samedi. Pour la première fois depuis bien longtemps, on était une vingtaine de joueurs. Tu sens que l'enjeu a revigoré des gars, qui espèrent être dans le groupe. Pour certains, c'est le match de leur vie ! On se prépare avec les moyens du bord. Au programme de la séance : vitesse, technique, jeux de passe, entraînement tactique pour les milieux et les attaquants et on a fini par une opposition. Ça fait du bien de reprendre Lire la suite de l'article sur SoFoot.com