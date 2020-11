Les notes du week-end du 21-22 novembre

Qui a été bon ? Qui a été nul ? Qui s'est distingué alors qu'il n'aurait pas dû ? De qui a-t-on oublié de parler ? Des passages à travers, des héros et des gestes impardonnables : voici les notes du week-end, avec 20% de gardiens dedans.

[? VIDÉO] ?? #Bundesliga? Manuel Neuer régale avec une double parade complètement folle !? Le meilleur gardien du monde encore ?https://t.co/kcStvIUQC0 -- beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 21, 2020

Une machine toujours parfaitement huilée, même si elle a couiné devant Maximilian Eggestein. Ça rouille quand, ce genre d'automate ?Un acte de 45 minutes. C'est ce qu'il a fallu à l'entraîneur monégasque pour comprendre ce qu'il devait changer afin de renverser le Paris Saint-Germain, dans une superbe pièce de théâtre à rebondissements. Au revoir Willem Geubbels et Fodé Ballo-Touré, bonjour Caio Henrique et Cesc Fàbregas : grâce à l'Allemand et à Kevin Volland, l'ASM a assommé le champion de France en titre. PSG KOva?.Soit le nombre d'interceptions du Français, qui a marqué la seule réalisation de la partie et qui a impressionné par... ses efforts défensifs ! A certainement plus taclé en 76 minutes contre son ex que durant toute sa carrière.Comme un pit' qui te traque, quand ils le voient les attaquants s'coupent-s'coupent les veines.