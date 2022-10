information fournie par So Foot • 03/10/2022 à 06:00

Les notes du week-end de L1

Lens et Lorient régalent, Reims prend un rouge, Ajaccio perd, Ben Yedder et Mbappé gonflent leurs stats... Un week-end des plus habituels pour notre vieille Ligue 1, parce que, des fois, un bon classique, ça fait du bien. En attendant celui du 16 octobre.

Un but tout en, avant de distiller deux caviars en faisant danser la samba aux adversaires : il a tout d'un ailier brésilien. Sauf qu'il ne vote pas Bolsonaro.Placer un mur, c'est bien. Bien se placer derrière, c'est mieux. À trente jours d'Halloween, le bourreau des Bleus a renfilé son costume de fantôme qui lui va comme un gant. À défaut de se servir des siens.Jul a sorti son pack pour bébé, alors Jonathan Clauss en a fait trois à Angers, tout en ayant changé de position. On l'appelle l'OVNI.

Sa y est, le pack naissance est la pour les ptit nouveau de la team https://t.co/sUSJWas2HR pic.twitter.com/uNhA5SFXcP

Sa y est, le pack naissance est la pour les ptit nouveau de la team https://t.co/sUSJWas2HR pic.twitter.com/uNhA5SFXcP

— Jul (@jul) September 28, 2022Avoir éduqué à la fois un petit frère aussi brillant sur le banc, et un fiston tout aussi étincelant quand il en sort, ça mérite bien un merci.Aucune victoire cette saison, une claque reçue à domicile, mais un public debout à la fin du match qui applaudit ses ouailles. Le Racing Club de Strasbourg, leur seul amour, et pour toujours, pour le meilleur comme pour le pire.Un premier coup franc direct au PSG, le soixantième du bonhomme en carrière, et une prestation XXL : cette fois, le Messi est bien arrivé.