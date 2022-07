Les notes du Tour de France 2022

Les rescapés du 109e Tour de France ont eu droit à leur coupe de champagne bien méritée pour l'arrivée sur les Champs-Elysées. C'est la fin de plus de trois semaines de course de Copenhague à Peyragudes, en passant par l'Alpe d'Huez et les pavés du Nord. Mais aussi d'un des plus beaux duels de l'histoire récente de la Grande Boucle. Distribution des bons points (et des moins bons).

Macaulay Culkin a bien grandi, et il vole. Plus aucun risque de rater l'avion.

Jonas Vingegaard and Macaulay Culkin pic.twitter.com/2kEqvZ4ty7

— Andy McGrath (@Andymcgra) July 15, 2021Trois semaines en vert, quatre jours en jaune, deux étapes et à quelques points de chiper le maillot à pois. L'appétit vient en mangeant, et le glouton mange tout le temps.On avait rarement vu un aussi beau perdant, et c'est ce qui en fait malgré tout un gagnant.Trois semaines à jouer devant, et à affoler le compte Twitter de son homonyme, bombardé de notifs. Pas besoin du métaverse pour devenir un vainqueur du Tour.

pic.twitter.com/o69ojFb84Y

Le Petit Prince n'est pas sur la même planète que les coureurs qui composent le podium, mais il a pris du galon. Un rayon de soleil venu de Bretagne. Oui, ça existe.Il s'est fait chiper son maillot par un gars qui ne le visait même pas. Le parfait symbole des performances de Cofidis sur le Tour depuis 2009 : si proche, si loin.Seul français vainqueur sur ce Tour : un…