Les notes du Real Madrid face au PSG

Un come-back de ce calibre ne peut avoir lieu qu'avec des joueurs d'exception : ce que sont Karim Benzema et Luka Modrić. Mais l'arrière-garde madrilène n'a pas démérité non plus, à l'image d'un Thibaut Courtois qui a gardé le Real dans le coup.

Real Madrid

Il est resté sympa en laissant marquer Kylian Mbappé, après l'avoir frustré plusieurs fois en première période. Mais contrairement à son homologue parisien, il n'a pas fait de politesses. Et puis, ce soir, il devrait laisser les arbitres tranquilles.En disant très vite "Carvajal", on entend presque Carte Vitale. On espère que celle des Parisiens a été bien mise à jour : ils en auront besoin pour se faire rembourser les soins. Remplacé par, blouse blanche lui aussi.Vu sa première mi-temps, il n'avait pas l'allure d'une menace. Mais comme tout Éder qui se respecte, il a pris un malin plaisir à voir Paris pleurer. Rendez-vous au Stade de France ?Bien meilleur dans son jardin qu'à l'extérieur, il y a quatre semaines., soit "Le Joker", qu'il se fait appeler outre-Pyrénées, pour sa capacité à dépanner à tous les postes. Ce soir, ce surnom est encore plus vrai : c'est quand les Parisiens ont commencé à esquisser un sourire qu'ils se sont déchirés les joues.L'électricité a atteint hier le prix le plus élevé… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com