Les notes du Real Madrid face au PSG

Benzema, Vinícius, Kroos, Modrić... Les stars du Real Madrid ont bien eu du mal à se distinguer face au PSG. Et heureusement que la Maison-Blanche était gardée par un grand type en orange, car l'addition aurait pu être bien plus salée.

Real Madrid

On a cru assister à un match de poussins quand Militão venait tirer les six mètres à sa place. Par contre, il a arrêté le penalty de Messi tout seul comme un grand. Malheureusement pour lui, impossible de stopper Kylian Mbappé.La même note que son numéro de maillot.Exactement le même match qu' Omari vendredi dernier : 90 minutes de classe mais finit par craquer dans les arrêts de jeu. Comme quoi, être titulaire au Real ou à Rennes, il n'y a qu'un pas.Il a beau changer de maillot et de coéquipiers, perdre face à Paris, il sait faire.Di María s'est assez bien amusé sur son côté. Ferland > Disneyland ?Le véritable enjeu du soir pour lui, c'était de gagner son match de boxe contre Paredes. On peut dire qu'il a gagné aux points. Par contre, il ne pourra pas défendre sa ceinture au match retour.Si la mode est un éternel cycle, Modrić semble plutôt sur le jantes.Se faire… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com