Les notes du Real Madrid face à City

Encore lui. Karim Benzema a signé un nouveau doublé pour garder le Real en vie à l'issue de cette demi-finale aller de C1 face à Manchester City. Et ce n'est pas comme s'il avait été parfaitement accompagné, même si Vinícius a bien tiré son épingle du jeu.

Real Madrid

Okay il a pris un but de Kevin De Bruyne, mais il lui avait aussi pris sa meuf de l'époque. 1-1, balle au centre ?Deux blonds vénitiens au marquage. Il avait déjà préparé ses fiches au cas où Adrien Quatennens débarquait pour débattre.Sourire Colgate, défense pas nette.Jusque-là, David était la star de la Ligue des champions. Jusqu'à l'arrivée de Jesus... Comme dans l'Ancien Testament. Remplacé à la pause par Nacho.Visiblement rentré pour prendre une tête d'un Anglais d'1,71 mètre.Ferland vs Riyad... un duel bien Le Havre, bien Édouard Philippe. Et avec deux passes dé, on ne peut pas lui dire : "La barbe !".Cette nouvelle statue de cire du Musée Grevin de Madrid est vraiment saisissante de réalisme !Valverde, on le préfère sur un vélo, avec un maillot bleu et célébrant une victoire sur la Flèche Wallonne.