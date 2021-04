Les notes du Real Madrid contre Liverpool

Grâce à un Thibaut Courtois infranchissable, le Real Madrid repart de Liverpool avec un bon vieux 0-0 et surtout son ticket pour le dernier carré de la C1, où Chelsea attend la bande à Zizou.

Il a retrouvé son niveau du Mondial 2018. Manque de pot, il va aussi retrouver une bande de Bleus emmenés par Giroud et Kanté et demi-finale.Arrière droit c'est un métier, n'est pas Bouna Sarr qui veut.Choisi par défaut, discret, efficace sans non plus être totalement fiable, et parfois un peu lent au démarrage : une Twingo d'occasion.Sous ses faux airs de Raphaël Varane se cache effectivement un bon défenseur capable de tenir la Maison Blanche en l'absence des habituels tauliers. Comme Varane il y a dix ans, en fait.Il a peut-être mis Marcelo sur le banc, mais ce soir, c'est Salah qui l'a mis sur le cul.Monstre pas gentil qui vous envoie en demie en montrant les crocs.Certes, avec Mannschaft, SCH a retourné Spotify en trois jours, mais s'il avait préféré Kroos à Freeze Corleone, ça aurait été plus vite. Tout va plus vite avec Toni, meilleure chaîne de distribution allemande, loin devant Lidl et Aldi., dont on ne fera pas un roman.Des extérieurs par-ci, des transversales par-là, et autant de redoublements qu'il en faut pour casser le rythme du match et filer tranquillement en demies. Un match de ballon dort.