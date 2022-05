Les notes du Real Madrid

Cette quatorzième Ligue des champions, les Madrilènes l'attribueront avant tout à Thibaut Courtois, impérial dans les cages de la Maison Blanche. Mais sans les jeunots Vinícius Júnior et Federico Valverde, l'histoire aurait pu moins bien se terminer.

Real Madrid

On demande pardon à Ruben Östlund, primé à Cannes dans la soirée pour son film. Mais la vraie Palme d'Or était dans les buts du Real, au Stade de France.Il a passé le match à devoiravec un Colombien, et étrangement, il était un peu trop excité lorsqu'il avait le ballon dans les pieds. Parfois brouillon, mais c'était quand même de la bonne.A défendusa surface de réparation. Quoi de plus normal, alors qu'on fêtait aujourd'hui en Espagne le jour des forces armées ?David Ali Baba qui se couvre d'or, on a déjà vu ça quelque part. Pas dit en revanche, que l'Autrichien vive mille et une nuits comme celle-là.Salah a cru bon d'essayer de le retourner. Mais Ferland, à l'envers, ça donne l'enfer.Le troisième défenseur central du Real Madrid se porte à merveille, merci pour lui.N'a même plus besoin d'accélérer pour gagner une Ligue des champions. Remplacé par, qui s'en… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com