Les notes du Real contre Liverpool

À l'exception d'un Thibaut Courtois en dedans, le Real Madrid s'est mis en mode Ligue des champions sans Ramos et Varane pour dominer Liverpool dans la manche aller en Espagne. L'immense Toni Kroos et la prestation de haut vol de Vinicius Junior ont fait la différence.

Real Madrid

Il n'a jamais aussi bien porté son nom de famille pendant la première période. Puis il s'est mis à faire du boudin sur le seul tir cadré adverse. Ingrat, mais indéniable." Oui, l'international tricolore est l'équivalent d'un twittos prêt à rendre fous tous ses vis à vis. Et très clairement, cela fonctionne à merveille.Pas de Sergio Ramos, pas de Raphaël Varane. Et alors, tu vas faire quoi ? Ici, c'est le Real Madrid, le stade Alfredo Di Stéfano et la Ligue des champions. Alors bienvenue dans la dictature Militão.Pour mener l'armée blanche d'une main de maître, il faut un général pour établir les plans d'attaque et suivre la marche de ses glorieux ainés. Le voilà tout désigné.Jamais considéré à sa juste valeur, mais toujours présent quand il faut compter sur lui pour sauver la baraque. Un soldat du feu pour éteindre les flammes rouges.