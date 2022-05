Les notes du Real contre City

Héroïque et insubmersible, le Real Madrid s'est mué en bourreau de Manchester City pour se qualifier pour une dix-septième finale de Ligue des Champions dans son histoire. Et le plus fou dans tout ça, c'est que la jeune garde s'est chargée de remplacer les anciens pour renverser City.

Real Madrid

Vidéo

<div class="video…</br>

Ce soir, il ne pourra pas dire que Manchester City aparce qu'il a eu beaucoup de boulot. Très solide et bien plus qu'une fois.Considéré comme le maillon faible de l'équipe depuis le début de saison, laissé sur le terrain pour contenter les fans les plus âgé(e)s, le crooner a amené du danger depuis son côté et ses cordes vocales n'ont rien à envier à celles de l'un des chantres de la variété française. Dani Brillant.Le patron du Radeau de la Méduse-Blanche à la dérive sous la tempête, mais toujours en vie. Remplacé par, ressuscité.Les Village People en un seul homme : policer sur le terrain, cow-boy dans les airs, indien dans la ville.