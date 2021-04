So Foot • 27/04/2021 à 23:10

Les notes du Real contre Chelsea

Avec un Courtois décisif, un Casemiro fondamental et un Benzema génial. C'est tout ce qu'il faudra retenir de ce Real Madrid, sous la pluie. Une seule faute de goût : le sosie de Marcelo.

Real Madrid

Vidéo

Le Requin avait très envie de donner le tournis à son ex, une fois. Au moins, cela a dû rappeler de doux souvenirs à Caroline Lijnen. Google est votre ami.Dans le ton du match mais encore très loin du niveau de Pol Lirola pour envisager d'être titulaire à l'Euro. Remplacé par, numéro trois dans la hiérarchie.Très rapide pour foncer tout droit vers son propre but laissé vide, mais savait-il au moins que le gardien était déjà désigné ?Le dernier Rafa à avoir autant écœuré ses adversaires s'est offert un Grec à Barcelone. Le voilà désormais à Madrid pour déguster unLa vraie question, c'est de savoir quand est-ce que Sergio Ramos va arrêter son vice à la Fantomas et enlever ce masque de Militão. Colossal dans les deux surfaces.