Les notes du PSG face au Real Madrid

Paris avait la qualif' entre les mains, Mbappé marchait sur l'eau, la défense parisienne contrôlait la zone, Verratti régnait au milieu, Nuno Mendes faisait du Roberto Carlos, et puis... Et puis Gigio Donnarumma a tardé à dégager un ballon. Et tout a foutu le camp.

Paris Saint-Germain

Il y avait la reprise de Sergi Roberto et la main de Kimpembe. La Sainte-Trinité des Remontadas Parisiennes est désormais complétée par la bourde de Donnarumma. Comment dit-on " hara-kiri " en italien ?Un TGV pendant plus d'une heure de jeu, puis un TER Corail après l'égalisation madrilène. Les ravages de la grève SNCF.Auto-flagellation : action de se faire du mal à soi-même, en faisant par exemple une passe décisive à l'attaquant adverse. Le Marquis de Sade.Cela n'a pas échappé à Presnel, c'était la Fashion Week de Paris. Il a donc démarré avec les chaussettes basses façon Vuitton SS18, mais il a finalement terminé cousu dans la poche d'un designer lyonnais en vogue.Qui a dit que la gauche était en perte de vitesse ? Nuno 2022 : c'est mort pour la Ligue des Champions, mais il est peut-être encore temps d'aller choper les 500 parrainages.Il a failli nous arnaquer, avec ses passes assurées, ses dribbles au bon endroit, et son comportement exemplaire (pas de carton jaune et même pas un rouspétage sur l'arbitre). Un peu plus, et… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com