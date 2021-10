Les notes du PSG face au RB Leipzig

Ce PSG est désemparant : même les plus vieux dictons prennent du plomb dans l'aile. Et ce mardi soir la rencontre contre Leipzig a montré que le football peut aussi être un sport qui se joue à 11 contre 2, et qu'à la fin, c'est Paris qui gagne (3-2).

Paris Saint-Germain

Pas mal, mais ça reste un deuxième gardien. On ne peut pas en attendre des miracles.Lorsqu'ils n'empoisonnent pas la bouffe de leurs adversaires, les Marocains sont tout de suite moins impressionnants.Une superbe relance qui amène l'ouverture du score. Quelqu'un a déjà pensé à le coller en sentinelle ?Le seul gars qui s'endort à cause d'un Red Bull.A-t-il déjà inscrit un triplé en C1 ? Kurzawa si. Qui était sur le banc ? Kurzawa aussi.En ne parvenant pas à garder la balle plus de 24 secondes, il a rendu un bel hommage au retour de la NBA.Humilié par des garçons dix ans plus jeune que lui. L'inverse de ce qui se passe en entreprise.