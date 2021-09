Les notes du PSG face au Club Bruges

Pour sa grande première de la saison dans une Ligue des champions dont il fait office de grand favori, le Paris Saint-Germain a renoué avec ses plus ancestrales traditions et a sorti à Bruges un match absolument immonde (1-1). Collectivement comme individuellement, il y a encore beaucoup de boulot. Quand tu alignes au coup d'envoi Hakimi, Marquinhos, Wijnaldum, Messi, Neymar, Mbappé et que ton meilleur joueur s'appelle Ander Herrera, tu sais que tu as passé une soirée compliquée.

En fait, il fallait juste un match de Ligue des champions pour que Keylor Navas retrouve son véritable niveau.Pour la première fois depuis son arrivée à Paris, on l'a senti en dedans, moins influent, plus vulnérable. Hakimi figue, mi raisin.Il y a quelques années, c'est lui qui bousculait Messi au Parc des Princes, armé de la seule fougue de sa jeunesse. Aujourd'hui, c'est lui qui se fait ébouriffer par des attaquants beaucoup plus jeunes que lui. Le coup de vieux.Il attend sans doute les matchs vraiment décisifs pour sauver le PSG en marquant de la tête dans les dernières minutes.Le seul qui ne s'est pas noyé parmi la défense parisienne ce mercredi soir. Comme un poisson Diallo. Remplacé par, rapide.Depuis qu'il est arrivé au PSG, il a joué quasiment tous les matchs et, pourtant, on l'a moins vu que Sergio Ramos. Un triste spectacle qui a pris fin à la mi-temps. Remplacé par, pas franchement destructeur.Un carton jaune au bout de 13 minutes contre Reims, un autre au bout de 12 minutes contre Bruges : pour sa reprise, l'ami Leandro tient un rythme titanesque. Du grand n'importe Lire la suite de l'article sur SoFoot.com