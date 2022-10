Les notes du PSG face au Benfica

Malgré un grand but de Messi, superbe dans sa construction collective, les Parisiens n'ont pas particulièrement convaincu. D'ailleurs le meilleur joueur du PSG ce mercredi soir est sûrement Donnarumma, même si Messi et Vitinha ont été inspirés. Mbappé et la défense parisienne ont été plus empruntés.

, se sont interloqués les gardiens du Sporting Portugal en regardant le match de Donnarumma.Il s'est planqué dans le même placard que Mbappé. Sauf que lui, c'est depuis le début de la saison. Il faudrait le prévenir que personne ne joue à cache-cache.Soit il a voulu s'inspirer du jeu au pied de Donnarumma, soit il a été déstabilisé de voir un autre Ramos sur le terrain. On ne voit pas autre chose pour expliquer ses passes catastrophiques.Son rêve, c'est d'être sur les routes de l'Alpe d'Huez, à accompagner et supporter les cyclistes en courant à côté d'eux, mais sans jamais les toucher. C'est exactement ce qu'il a fait avec les attaquants du Benfica.Lui a enfin réaliser son rêve : marquer pour son club formateur .Il n'y a aucun souci, on a bien compris qu'il courait très vite et qu'il dribblait bien. Si Verratti pouvait lui apprendre à faire les bons choix, ce serait sympa.Toujours aussi doux et raffiné... Mais s'il pouvait rentrer un peu plus dans le lard et servir quelque chose de plus costaud, ce ne serait pas de refus.Comment ? Un milieu du niveau de Marco Verratti au PSG ? Et puis quoi encore ? Les Jeux asiatiques d'hiver en Arabie saoudite ?