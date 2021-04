Les notes du PSG face au Bayern Münich

Du stress, certes, mais surtout la qualif'. Impeccables dans leur quasi-totalité, les Parisiens décrochent une place en demi-finale de C1 bien méritée. Bulletin de notes.

Paris Saint-Germain

Bombe latine, blond platine. L'anti-Diam's.Il paraît qu'un homme averti en vaut deux. Et deux Colin c'était assez pour ce soir. Le fameux double Fish du DoMac.Toujours le même flow étrange mais toujours propre à sa façon. Dany Dan.Le brassard à la maison en quart de finale de LDC, sans main, sans CSC et avec un contrôle de sa ligne défensive digne des cadors de Roissy CDG. Une belle soirée pour le maestro.Deux grandes soirées, une maladie, une blessure. Le pote qu'on n'invite plus. Remplacé par Bakker (5), qui a profité de la bamboche pour faire quelques pas de danse avec Sané l'allumeur. Sans conclure.On ne sait toujours pas ce qu'est devenu Hakim le fils du forgeron, mais on sait très bien qui est devenu roi de la tribu de Gana.Pour une fois, c'est lui qui a pris des boîtes. Mais il avait son Idrissa Makelele