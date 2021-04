Les notes du PSG face au Bayern

Un boulon de plus vissé dans la statue de Keylor Navas au Parc, deux pions de plus dans l'immense valise de Kylian Mbappe en Ligue des Champions. Bulletin de notes.

Paris Saint-Germain

Des balles dans le buffet à bout portant. Toujours en vie. 50 Cent.Paris court après l'étoile, Colin n'aura pas son premier flocon. Sale session de tire-fesses avec Coman.Il y a ceux qui donnent leur corps à la science et ceux qui donnent leurs adducteurs au PSG après un contrôle d'anthologie et un but d'attaquant. Remplacé par Ander Herrera (5,5), plutôt du genre à donner son corps au PSG.Capitaine d'un bateau où l'accompagnaient Dagba, Danilo et Bakker. Le dernier héros à s'être tiré vivant d'une telle situation, c'était LeBron à Cleveland. Kimp James.Buffet à volonté sans masque sur son côté. Le Pierre-Jean Chalencon du PSG. Remplacé par Bakker (3,5), invité à participer à la petite sauterie mais qui n'est pas venu. Gabriel Attal.On le met un peu où on veut et ce n'est jamais vraiment utile. Un pin's.