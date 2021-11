Les notes du PSG face à Manchester City

Dominés de bout en bout par les Skyblues, les Parisiens ont failli faire le coup parfait, mais ont finalement rompu (2-1). Navas et Mbappé ont cru au hold up, mais ont été rattrapés par la patrouille des Citizens.

Paris Saint-Germain

Le seul des cinq gardiens de but du PSG qui a utilisé ses mains. Petit joueur.Avec un Sterling dans les pattes tout le match, pas facile de jouer au ballon tranquille.On aurait aimé que ce soit un, pour écrire "Wonderwall". On aurait adoré.A vu Jesus dans les yeux, avant de se faire crucifier. Pionce Pilate, frère de.La Mahrez était montante, mais il a tenu et amène même le but parisien. Nuno, ni oui. Remplacé par, passé maître dans l'art du recul-frein.A fait preuve de solidarité avec ses anciens coéquipiers d'Everton, qui étaient venu le week-end dernier : il n'a pas vu le jour. Remplacé par, qui aime toujours aussi peu le climat de Manchester.Au PSG, l'effort défensif de la sentinelle est inversement proportionnel à celui de la ligne d'attaque Lire la suite de l'article sur SoFoot.com