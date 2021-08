Les notes du PSG face à Lille

Aussi diminués qu'inspirés, les Parisiens ont laissé le Trophée des Champions au LOSC au terme d'une prestation collective digne de la saison dernière : inquiétante. Heureusement qu'Achraf Hakimi, seule recrue titulaire au coup d'envoi, était là pour relever le niveau.

Hormis Gigio Donnarumma et son mètre quatre-vingt seize, personne n'aurait pu stopper ce missile de Xeka. Alors, en attendant que le portier italien rentre de vacances, le Costaricien peut toujours s'enorgueillir d'être le meilleur des 71 autres gardiens sous contrat au PSG.Sifflé pendant 90 minutes sans interruption par un public qui, on le rappelle, vient de voir arriver ce taré de Naftali Bennett à la tête de son gouvernement après 12 ans de Netanyahu. Et qui n'a donc pas l'habitude de voir autant de qualité à droite.Depuis son arrivée au PSG, il a évolué au niveau musculaire, capillaire, a même changé de numéro, mais n'a pas beaucoup progressé. Une belle dédicace aux joueurs du monde amateur.Presnel Kimpembe et son numéro 3 capitaine du PSG, en voilà un bel hommage au retour de Mamadou Sakho en Ligue 1., arrivé un poil tard à la soirée.Layvin Kurzawa est donc officiellement le quatrième latéral gauche de la hiérarchie derrière un Bernat, blessé depuis un an, Diallo, défenseur central de métier, et Bakker, parti au Bayer Leverkusen cet été.Des semaines que tous les Parisiens fantasment sur un milieu Pogba-Verratti-Wijnaldum pour retrouver ce monsieur en pointe basse lors du premier match de la saison. Douche bien fraîche.De le voir à cette fréquence à Paris en juillet est déjà surprenant, mais c'est si ça continue en août Lire la suite de l'article sur SoFoot.com