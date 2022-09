information fournie par So Foot • 06/09/2022 à 23:00

Les notes du PSG face à la Juventus

Malgré la victoire, les Parisiens n'ont pas affiché un visage particulièrement séduisant et ont été en difficulté sur les rares attaques de la Juventus. Mais heureusement pour eux, Kylian Mbappé a inscrit un doublé alors que Vitinha a encore impressionné au milieu.

Paris Saint-Germain

En ratant sa sortie, on peut dire qu'il a pris exemple sur son entraîneur la veille.Il a sauté sur la première occasion pour aller se chauffer avec Paredes et bomber le torse. En même temps, c'est la seule chose qu'il fait aussi bien qu'avant.Il était étonné de voir Milik avec un maillot de la Juve, puis il s'est rappelé que ce n'était pas la première fois qu'un Marseillais venait au stade avec le maillot d'une autre équipe.Il a encore voulu prouver que c'était un vrai Parisien en tremblant sur chaque attaque de la Juventus.Le meilleur attaquant du PSG côté droit ce soir.Rabiot l'a regardé tout le match, bouche bée, en se disantIl a tenté deux frappes ce soir, soit à peu près autant que sur les deux dernières saisons. Lui aussi veut jouer en attaque.Le Portugais va passer un été 2024 sympa avec l'Euro en Allemagne et une médaille sur le 100 mètres à Paris.