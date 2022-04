Les notes du PSG face à l'OM

Dans ce Classique sans grande saveur, seul Neymar a légèrement régalé même si tout ce qu'a fait le Brésilien n'a pas été parfait. Malgré son but, Kylian Mbappé n'a pas déroulé.

S'est trompé de fête. C'est à Noël qu'on offre des cadeaux, pas à Pâques.Meunier, Florenzi, et maintenant Hakimi... Apparemment, le PSG transforme tous ses latéraux droit en joueur quelconque.Le seul joueur sur le terrain qui n'a pas marqué de but refusé.En même temps, quand il n'y a pas de numéro neuf en face, c'est tout de suite plus facile.Un coup Ünder au marquage, puis Payet, puis Harit, puis Gueye... Et il s'en est bien sorti, preuve qu'il a bien travaillé à la vidéo.Aujourd'hui, les petits ont pu manger un œuf de Pâques. Marco, lui, a dévoré un OM de Pâques.On a bien aimé quand... Enfin, quand il a fait... Ouais, bon. Disons qu'il a été à l'image de cette rencontre.N'a pas compris ce qui lui arrivait quand il a vu que l'OM jouait avec six milieux de terrain. Malheureusement, le multi-clonage n'existe pas dans la vraie vie pour combler les trous.Après les chocolats Kinder, la défense phocéenne est peut-être elle aussi contaminé à la salmonelle. Forcément, Kylian s'est bien gardé d'en faire son festin.Il a peut-être arrêté de clamer son amour pour Barcelone dans la presse, mais inscrire le même but que Sergi Roberto lors de lamontre qu'il envoie toujours des messages à son ex.