information fournie par So Foot • 09/01/2022 à 23:00

Les notes du PSG face à l'Olympique lyonnais

Les Parisiens se sont pointés un peu ballonnés à Lyon en cette rentrée, comme si le chapon et les huîtres n'étaient pas encore totalement passés. Mais les entrants Simons, Michut, Dina Ebimbe et même Kehrer ont apporté un bon bol d'air pour arracher ce nul (1-1).

Les notes du PSG



Sa frappe brossée du gauche en première mi-temps en est la preuve : c'est lui le vrai "M" de la "MNM".



Après s'être fait enguirlandé par Paquetá, il a vu sa parure verte perdre de son éclat. Cela ne lui a pas empêché de gêner les piétons lyonnais dans leurs allées et venues. Un sapin de Noël bazardé sur le trottoir à la sortie des fêtes.Tout doux, affectueux et délicat ; après ce match, c'est pourtant lui qui aura besoin de réconfort. Câlin Dagba. Remplacé par le futur buteur, avec les doigts.Kimpembe le suive. Mais rarement l'inverse.Il a laissé tombé avant de revenir avec de meilleures intentions. L'inverse des résolutions.Une chaîne à grosses mailles entre les doigts, un marcel moulant sous le maillot, il a pourtant perdu le rythme en un claquement de doigt de Maxence Caqueret et ses cheveux laqués. Encore unqui ne fait pas le poids face à undans le West Side. Suppléé par le petit nouveau du gang,, un homme tressé.