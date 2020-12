So Foot • 09/12/2020 à 20:35

Les notes du PSG contre ?stanbul BB

Avec un Neymar monstrueux (triplé) ou un Kylian Mbappé de nouveau buteur en Ligue des Champions, (doublé), le Paris Saint-Germain a fait passer une seconde soirée de merde à l'?stanbul BB. Et encore, Rafinha n'a disputé qu'une seule mi-temps.

Paris Saint-Germain

Tranquille, serein, en paix avec lui-même et les autres malgré les incidents de la veille. Généreux, le gardien a même daigné offrir une réalisation aux visiteurs pour leur donner le sourire. Est sûrement en séance de méditation actuellement, en guise de décrassage. Keylor Navasté.Demain, Jean Castex confirmera sûrement le couvre-feu pour le 15 décembre. Marquinhos, lui, a attendu 19h pour officialiser le maintien presque total du confinement des Turcs. Premier du groupe, ministre de sa défense. Suppléé par, qui aurait rêvé de récupérer le brassard de capitaine en même temps.En défense ou au milieu, l'entreprise portugaise s'installe progressivement mais ne parvient pas encore à boucher totalement tous les trous de souris. Danilo, Père & Rat.Était-il encore choqué de sa soirée de mardi ? Impossible de répondre, puisqu'il n'a rien eu à faire. Si ce n'est de grosses chandelles, et quelques têtes... Sorti pour, qui aurait rêvé de récupérer le brassard de capitaine en même temps.Séduisant, par séquence. Un potentiel quasi sexuel, même s'il semble encore à la recherche d'un certain rythme. "" A laissé sa place à, dont le nom commence à être connu.