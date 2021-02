So Foot • 07/02/2021 à 23:15

Les notes du PSG contre Marseille

Grâce notamment à un Kylian Mbappé retrouvé et un Marco Verratti scintillant, Paris s'est adjugé ce 100e Classique du championnat de France.

Paris Saint-Germain

Pour convaincre les dirigeants parisiens de l'engager dans la durée, Sergio Rico a fait gober à tout le monde qu'il était aussi à l'aise avec ses mains qu'avec ses pieds, qu'il serait l'effigie du prochain FIFA et qu'il était surnommé "Rico Rey" du côté de Séville. Sergio le Mytho.Alessandro en avait assez des oeufs de lompe et de la mauvaise qualité de ses produits. Alors il a décidé de produire moins mais mieux, en se concentrant sur le caviar. Mauro Icardi est conquis. Remplacé par, invité de dernière minute.Dans le nouveau, le capitaine parisien avait annoncé la couleur :Au Vélodrome, Marquinhos a appliqué sa propre leçon à la lettre.Il a veillé tout au long de la partie que ses chiens de traîneaux ne se cassent pas la gueule et n'envoient pas bouler le monstre de bois parisien. Mission accomplie, Presnel peut filer se reposer.Que les nostalgiques de Juan Bernat, Maxwell, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com