Les notes du PSG contre Leipzig

Moyens collectivement, voire pire, les Parisiens ont assuré l'essentiel en gagnant 1-0. Le geste de la soirée ? La simulation de Di María.

Paris Saint-Germain

Paris plaque Leipzig sans briller

Pas d'arrêt monstrueux à signaler comme lors de la phase aller des matchs de poules, mais le gardien a repoussé le danger à chaque fois que celui-ci s'est approché de ses cages. Keylor est une valeur refuge, ça bouge pas.C'était une patate chaude ou un ballon qu'il y avait sur le terrain ? Vu comment ça brûlait les pieds de l'Italien, on peut en douter.", a-t-il dit en zone mixte. Plus habile pour jouer les pompiers après les matchs que pour être le patron de la défense parisienne.Pas toujours serein, il a eu le mérite de ne pas concéder de penalty, contrairement à ses habitudes. Et ça, c'est déjà un match réussi pour Abdou Diallo.Que penser de cette prestation du latéral parisien faite de ballons perdus et d'une passe hasardeuse, dans sa surface, à la 89, qui aurait pu tourner à la catastrophe Lire la suite de l'article sur SoFoot.com