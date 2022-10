Les notes du PSG contre le Benfica

Comme la semaine dernière à Lisbonne, les Parisiens ont été tenus en échec par le Benfica (1-1). Et comme la semaine dernière, les Franciliens n'ont pas brillé, notamment collectivement. Si Mbappé a été buteur et remuant, Sarabia a été trop discret.

Paris Saint-Germain

Il a vu un bonhomme fringué en rouge et nommé Mario se présenter à lui. Il s'est dit qu'arrêter ce penalty allait être un jeu d'enfant. Finalement non.Depuis le début de la saison, le logiciel bugge. Il faudrait penser à le rebooter. Achraf Hackémi.Il a plutôt bien maîtrisé Ramos. Qui mieux que Ramos pour arrêter Ramos ?On l'a un peu vu jouer au milieu de terrain en seconde période. Des flashbacks de Tuchel.Bon courage à Kimpembe, une fois revenu de blessure, pour renvoyer Danilo sur le banc.Juan Bernat face à João Mario. Jean-Bernard face à Jean-Marie. Ça fait plus finale de concours de tuning que duel de Ligue des champions.Il nous a sorti une grosse prestation mais il a tout gâché en provoquant un penalty. La fin de "Game of Thrones".En fait, Nasser lui a promis que Mbappé partirait cet hiver. C'est lui, le centre du projet.