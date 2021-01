Les notes du PSG contre l'OM

Emmerdé par l'OM pendant plus d'une demi-heure, le PSG a débloqué le score grâce à Mauro Icardi, buteur pour la première fois sous les ordres de Mauricio Pochettino. Pas forcément plus fringants après ce pion, les Parisiens s'en sont remis à la vista de Di Maria et Paredes, qui ont largement participé à la suprématie argentine du soir.

Tellement zen et serein qu'il ne serait pas étonnant de le voir devenir prof de yoga sur Instagram. Même Serge Aurier n'y avait pas pensé.Depuis son arrivée à Paris, il enchaîne les courses pendant 90 minutes, ne s'arrêtant que quand son client le réclame. Ce soir, c'était Nemanja Radonji?. L'occasion pour lui de découvrir la bouffe serbe, aussi fade que technique.300 matchs avec le PSG et presque autant de prestations XXL. Pourvu qu'il ne termine pas sa carrière à Chelsea.Malgré des prestations plus que correctes depuis plusieurs semaines, il ne fait toujours pas l'unanimité auprès des supporters parisiens. En même temps, qui ferait confiance à un mec passer de la droite à la gauche ?Aussi utile que la chloroquine pour endiguer la Covid-19 dans les hôpitaux. Remplacé par, majeur et vacciné.Et si c'était lui qu'il fallait faire jouer numéro dix ? Remplacé paret ses cannes interminables.En voilà encore un que le départ de Tuchel a transfiguré. Mais jusqu'à quand ? Remplacé par, qui commence à trouver le temps long, très long.