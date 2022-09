Les notes du PSG contre l'OL

Un Kylian Mbappé insupportable, un Leo Messi dans le rôle du buteur providentiel, un Sergio Ramos humilié, un Gigio Donnarumma impeccable et un Fabián Ruiz dans le vrai pour sa première titularisation : bousculé à Lyon, le PSG s'en est tout de même sorti sans encombre.

Paris Saint-Germain

Le seul qui l'a inquiété cette semaine, c'est un jeune fan un peu trop intrusif accroché à son bolide.

pic.twitter.com/w39A8U1sf1

— ?ℕ?ℤ????❤? (@Anozis7) September 17, 2022Les 31 ans de Lacazette ne sont finalement pas grand chose, comparés aux 36 de l'Andalou.La capoeira dans la surface, ça marche peut-être au Brésil, mais ça n'est pas homologué en Ligue 1.Infranchissable en charnière centrale, sans plus en tant que milieu de terrain. Et si le PSG avait simplement recruté Andrei Girotto, il y a deux ans ?Ses échanges avec Mbappé portent leurs fruits : ce dernier ne lui fait toujours pas de passe, et il a arrêté de prendre des initiatives.

? Kylian Mbappe scolds Achraf Hakimi for not making a pass:?? Mbappe: ?"You had to give me the pass."?? Hakimi: ?"Yes I'm sorry, I've just seen it."?? Mbappe:…