So Foot • 13/12/2020 à 23:15

Les notes du PSG contre l'OL

Décevant dans l'animation offensive, le PSG n'a pas non plus pu compter sur l'efficience habituelle de Marco Verratti, Leandro Paredes et Ángel Di María : ces derniers se sont fait manger par le milieu lyonnais, et n'ont pas été aidés par Danilo Pereira ou Presnel Kimpembe.

Paris Saint-Germain

Quelqu'un pourrait lui dire que les salons de coiffure ont rouvert ?Au four et au moulin. Voilà le meilleur pizzaïolo de tout Paris. Et pas de ceux qui mettent de la garniture à gogo.Il aura fallu qu'il se blesse pour que Tuchel mette enfin un droitier à côté de Kimpembe. Suffisant pour déstabiliser ce dernier. Remplacé par, plutôt biscottes que Krisprolls.Pas d'inquiétude à avoir pour l'entourage de Presnel, tout le monde a un ami imaginaire.À ce rythme-là, il va bientôt dépasser le record de matchs joués par un Néerlandais sous la liquette parisienne. Attention, le petit Gregory a frôlé la dépression.Encore tout seul sur sa branche, il ne faudra pas venir se plaindre quand l'hibou recommencera de nouveau son hivernation. Remplacé par, spécialiste de la sieste Lire la suite de l'article sur SoFoot.com