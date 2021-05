Les notes du PSG à Manchester City

Comme un vulgaire OM se faisant sortir au mois de janvier sur la pelouse givrée de Granville sur un huitième tour de Coupe de France, le Paris Saint-Germain a été transparent face à Manchester City. La preuve : on n'a pas vu Kylian Mbappé !

Paris Saint-Germain

Allez, plus qu'une défaite contre Rennes ce week-end et Keylor pourra cramer ses miles cumulés pendant cette campagne européenne pour prendre ses billets pour le Costa Rica.Encore un Romain fessé à Manchester en moins d'une semaine. Comme quoi, Nordahl Lelandais n'est pas responsable de tous les crimes en série. Remplacé par, présumé innocent.Le meilleur attaquant du Paris Saint-Germain depuis un an. Et ni Tuchel, ni Pochettino n'a pensé à le mettre en pointe.T'es un latéral et tu sais pas déborder ? Non mais Diallo, quoi !* Et dire quen'a même pas pris soin de lui offrir cette faculté pour son anniversaire...75 minutes à regarder 21 Lire la suite de l'article sur SoFoot.com