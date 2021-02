Les notes du PSG à Barcelone

Du Kylian tout puissant, du Marco fringant, du Leandro clairvoyant... Mais ne vous y méprenez pas, ce PSG a été bien plus qu'un boys band face à ce Barça-là.

Paris Saint-Germain

Le PSG humilie le FC Barcelone

On n'a toujours pas compris ce qu'il voulait faire face à Griezmann. Keylor Nawak.Pour enrayer sa terrible série de 25 défaites consécutives dans le Tournoi des Six Nations, l'Italie du rugby sait où chercher son ailier. Et puis, qui de mieux qu'un Florenzi pour faire sa Renaissanzi. Remplacé par, parce qu'un match c'est 80 minutes.Comme il le confiait ce mois-ci à: il a acheté une Ferrari pour la laisser au garage. Après tous, il suffisait juste de bon pneus pour rouler sur ce Barça.Pas grand chose à se mettre sous la dent ce soir, même pas un Messi. Mais si ça peut éviter une indigestion au retour... Kimpem plus, pem moins.Un ex-taulard, qui a traversé dans le désert, poussé à faire des conneries au moment où il a un objet sphérique dans le dos. Oui, cette version duse termine bien pour Gérard Layvin.