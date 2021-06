Les notes du Portugal

Plus riche en buts qu'en spectacle, cette rencontre entre le Portugal et la France au stade Ferenc-Puskás a finalement accouché d'un nul (2-2) qui propulse la Seleçcao en huitièmes de finale pour un choc qui s'annonce explosif contre la Belgique. Un match qui a permis à Ronaldo, Renato Sanches et Rui Patricio de s'illustrer, alors que les avis de recherche se multiplient pour Bernardo Silva.

Il est donc le premier gardien à prendre un but de Benzema en sélection depuis l'Arménien Gevorg Kasparov, il y a presque six ans. Echec, mais pas mat.De belles touches, de belles passes, et puis c'est tout. Raphaël, le gentil guerrier.Ni bon, ni mauvais, ni en vue, ni transparent. Une soirée pépère.Complètement éparpillé sur le deuxième but de Benzema. Rúben Diaspora.Après s'être fait rincer par Gosens, on lui prédisait un enfer face au couloir gauche français, et finalement il ne s'en est pas si mal sorti. Remplacé parDifficile de croire qu'un tel joueur puisse évoluer en Ligue 1. Impérial, Sanches s'est assis sur la doublette Pogba-Kanté durant 86 minutes avant d'être remplacé parSon sacrifice pour arracher un penalty en mangeant une droite de Lloris est sans conteste la plus belle action de sa carrière. Finalement remplacé par, qui a joué au petit pont massacreur avec Pogba.L'horloge tourne, les années défilent, et Moutinho est toujours aussi impérial qu'un soir de juillet