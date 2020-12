So Foot • 02/12/2020 à 23:30

Les notes du Paris Saint-Germain contre Manchester United

Ce sont dans ces matchs-là que les patrons parisiens ont l'occasion de se réaffirmer. Et Marquinhos, Verratti et Neymar se sont bien partagé les tâches. Et quand on dit "tache", on ne visait ni Leandro Paredes, ni de Kylian Mbappé. Quoique...

Paris Saint-Germain

En hommage à feu Valéry Giscard D'Estaing, Keylor a fait confiance à sa (Raymond) Barre, fidèle ministre sur cette frappe de Cavani.Remplacé parComme on ne ferait pas une Thanksgiving sans dinde ou une Saint-Nicolas sans pain d'épice, il ne viendrait pas à l'idée au PSG de faire preuve d'esprit de corps et de combativité sans son capitaine Marquinhos.Le type qu'on a chargé de créer la cagnotte, de trouver le cadeau et d'organiser le pot de départ pour l'ancien collègue, mais qui sera même pas cité au moment du toast.Après plusieurs moins sans grande activité, quel plaisir de découvrir qu'on a des muscles sur le côté. Vous les connaissiez-vous, les Abdou obliques ?À force de prendre Fred pour un con, il a fini par perdre les clés de son camion. Heureusement queest venu le dépanner Lire la suite de l'article sur SoFoot.com