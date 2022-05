Les notes du Multiplex de la 37e journée de Ligue 1

Ce Multiplex nous aura offert ce que la Ligue 1 sait le mieux faire. Alors que tout était possible ce samedi soir, certains ont joué les trouble-fêtes en collant des doublés qui ne servent à rien, d'autres se sont préoccupés de jeter leur stock de PQ du confinement. Et au milieu de ça, Youcef Belaïli a régalé.

Il a joué toute la saison de Ligue 1 en claquettes-chaussettes mais il décide de se réveiller alors que la Paillade fêtait ses touristes préférés . Inutile.Viva Belaïli. Lui te met un vrai but messiesque et ne gâche la fête de personne, parce que ça se joue à Louis II.L'Union sacrée à Bordeaux jusqu'au bout. Les supporters des Girondins ont appris cette semaine les problèmes gastriques de Marcelo et ont tenu à lui venir en aide en plein match en lançant leur stock de PQ du confinement.Toute la saison à se faire salir, pour finalement battre Christophe Galtier et le priver d'Europe. Le tout en ayant aucun milieu de terrain de dispo et en permettant à une équipe bretonne de se reclasser dans la course à l'Europe. Prends ça Ben Arfa.Donne-moi ton coeur, baby. Ton corps, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Capable de marquer pour sa première titu en Ligue 1 like you. K-Maro Doumbia.Le grand FC Barcelone de Rinus Michels a eu son numéro 14 en la personne de Johan Cruyff, le grand Stade Rennais de Pep Genesio aura eu…